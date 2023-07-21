Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии

В самый разгар сезона овощей и фруктов сложно удержаться и не угостить своего четвероногого друга чем-нибудь вкусным. Но некоторые продукты могут быть опасны для собак. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», какие овощи и фрукты опасны для собак, а от каких состояние питомца только улучшиться.