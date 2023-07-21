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Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии

Начальник Управления ЗАГС Москвы Уханева рассказала об отказах молодоженов во время церемонии
21 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/artisteer

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала о том, как часто молодожены говорят «нет» во время церемонии бракосочетания. Об этом пишет RT.
Уханева пояснила, что непосредственно на церемонии сотрудники ЗАГСа не сталкиваются с подобными ситуациями.

«Если молодожёны передумали вступать в брак или решили перенести церемонию, они просто не приходят на регистрацию брака в назначенный день», — цитирует Уханеву RT.


Она добавила, что случаются моменты, когда на вопрос о готовности вступить в брак один из молодоженов отвечает: «Нет, я не могу сказать «нет»». В таком случае ведущая церемонии переспрашивает будущего супруга и получает однозначный положительный ответ.

Уханева утверждает, что главная задача ведущей торжественной церемонии заключается в том, чтобы оказать государственную услугу регистрации заключения брака и при этом подарить праздник будущим супругам.

Отмечается, что ведущие торжественной церемонии проходят специальное обучение в Университете Правительства Москвы с использованием VR-технологий для отработки алгоритмов поведения в нештатных ситуациях.


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#ЗАГС
#молодожены
#Москва
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Академик Ямбург раскрыл, где школьникам пригодится навык управления военными дронами
Академик Ямбург поддержал идею обучать школьников пользоваться дронами
21 июля 2023, 11:45

Фото: IStock/akiyoko

Школьников с 1 сентября начнут обучать пользованию дронами. Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения.
Планируется, что учеников российских школ будут обучать основам применения беспилотников в рамках уроков начальной военной подготовки. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямубрг рассказал «Радио 1», что поддерживает инициативу. По его мнению, школьникам будет интересно научиться пользоваться дронами, поскольку применяют их не только в военных целях.
«Сегодня очень многие увлекаются беспилотниками не только в военных целях. Представьте себе: идёт праздник хороший, 1 сентября, нарядные дети, с этого дрона получаются потрясающие съёмки. Мы же давным-давно это делаем, многие ребята этим навыком владеют. Зависит от того, кто ведёт. Если это человек, который ОБЖ преподаёт, да и пожалуйста. Но это же может быть и в рамках предмета “технология”, потому что это одна из современных технологий», — сказал Евгений Ямубрг.
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#школа
#беспилотник
#Евгений Ямубрг
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Елене Блиновской продлили домашний арест
21 июля 2023, 11:44

.Фото: iStock/AMilkin

На продлении домашнего ареста Елены Блиновской настаивала сторона обвинения.
Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Mash пишет, что следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест.
 
Прокурор сообщил о необходимости допросить ещё 20 человек. В их числе — сотрудники компании Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.

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#Блиновская
#следствие
#домашний арест
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Издание The Guardian сообщило, какой летний месяц станет самым жарким в истории наблюдения
Июль 2023 имеет шансы стать самым жарким месяцем за тысячи лет
21 июля 2023, 11:17

Фото: istockphoto/primipil

Ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
The Guardian пишет, что в 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Это следует из анализа глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем на Земле за сотни, а может и тысячи лет. Об этом рассказал журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.

Для ученых изменения погоды не стали неожиданностью, так как в течение последних 40 лет температура постоянно росла. 2024 год будет ещё жарче. В настоящее время самым жарким годом был признан 2016. На встрече NASA эксперты отметили, что жара напрямую связана с выбросами парниковых газов.

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#жара
#аномальная жара
#потепление
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Стало известно, когда начнётся приём заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов
В Минцифры сообщили срок приёма заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов
21 июля 2023, 10:54

Фото:istockphoto/Deagreez

Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 24 июля по 8 августа могут подать заявку на отсрочку от армейской службы в рамках осеннего призыва с помощью портала Госуслуг.
Об этом сообщил Telegram-канале Минцифры РФ.
 
Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и подтвердит их. Если у сотрудника нет личного кабинета на Госуслугах или он сам не может отправить личные данные, то организация может внести его в список.
 
До 31 августа Минцифры направит списки в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке.

Ранее сообщалось, что призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. Во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

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#призыв
#Минцифры
#осенний призыв
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Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?
Кинологи назвали опасные для собак фрукты и овощи
21 июля 2023, 10:45

Фото: IStock/Tatyana Kalmatsuy

В самый разгар сезона овощей и фруктов сложно удержаться и не угостить своего четвероногого друга чем-нибудь вкусным. Но некоторые продукты могут быть опасны для собак. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», какие овощи и фрукты опасны для собак, а от каких состояние питомца только улучшиться.
По словам специалиста, если собака в большом количестве съест виноград, изюм или продукт с высоким содержанием винограда, у неё может развиться острая почечная недостаточность. Также нельзя давать собаке чеснок и лук, так как они содержат тиосульфат – токсичное вещество для животных. Если ваш питомец будет употреблять его регулярно, у него может развиться анемия, появятся боли в желудке, может начаться рвота. Также не стоит предлагать собаке кукурузу, картофель и бобовые. Помимо всего этого специалисты выделяют ещё и грибы. Они также могут нанести вред вашей собаке.

К безопасным для собаки овощам кинологи относят кабачок, тыкву, огурец, морковь, болгарский перец и цветную капусту. Но специалисты напоминают, что злоупотреблять этими продуктами не стоит, нужно подкармливать этим собаку в умеренном количестве.
Также собакам можно давать некоторые фрукты. Так, например, собака может полакомиться голубикой. Но специалисты рекомендуют давать питомцу не больше трёх ягод. Также собаке можно предложить не больше двух долек яблока, предварительно убрав из него семечки и сердцевину, не больше одной некрупной ягоды клубники, не больше двух небольших кусочков банана, не больше двух кусочков персиков и абрикосов, также предварительно убрав оттуда косточки. Также можно дать питомцу один-два небольших кусочка груши, один небольшой кусочек арбуза без кожуры и косточек и дыню, также не больше одного маленького кусочка без кожуры и косточек.

Специалисты напоминают, что нужно убрать из всех овощей и фруктов сердцевину, косточки и другие несъедобные элементы. Они могут быть токсичными и опасными для собачьего организма.

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#собаки
#кинолог
#овощи
#фрукты
#Владимир Голубев
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Сенатор Шейкин сообщил, что школьников с сентября начнут обучать пользоваться беспилотниками
21 июля 2023, 10:30

Фото: iStock/Sergafa

Российские школьники с 1 сентября, возможно, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.
Данную инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.
 
Программа одобрена Минпросвещения России. Её планируют реализовать в образовательных организациях и учебно-методических центрах «Авангард» уже  с сентября нынешнего года.

Шейкин рассказал, что задачи курса заключаются в воспитании у старшеклассников чувства любви к стране и подготовке к службе в Вооруженных силах.
 
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил о том, что начальная военная подготовка в отечественных школах появится со следующего года в рамках уроков ОБЖ.

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#Школа
#беспилотники
#БПЛА
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Учителя из Химок получили жилищные сертификаты
21 июля 2023, 10:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Министр образования Московской области Илья Бронштейн вручил педагогам из Химок сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Жилищные сертификаты на приобретение собственного жилья по программе губернатора Московской области «Социальная ипотека» получили педагог школы «Лидер» Ирина Горст и воспитатель химкинского дошкольного учреждения «Пчелка» Анна Королева,  сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Для достижения этой цели было потрачено много сил и нервов, поэтому я безмерно рада. Узнала о данной программе давно, года три-четыре назад. Начался путь в январе этого года с подачи документов. В апреле сообщили, что прошла первый этап и должна явиться на очную комиссию. Через три дня после прохождения комиссии пришло письмо о том, что я вошла в число победителей. Еще через два месяца получила долгожданный сертификат. Квартиру планирую купить в Подрезково», — поделилась Анна Королева.  

Программа «Социальная ипотека» работает в Московской области с 2016 года. За это время более 2 тысяч специалистов улучшили жилищные условия. Из них жилищные сертификаты получили почти 600 педагогов, воспитателей и молодых учителей. В этом году 59 педагогов получили сертификаты на приобретение жилья.
«Чтобы получить меру поддержки, нужно быть одним из лучших в своей профессии. Достижения учителя - это всегда достижения учеников, а значит — наших детей. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», — отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.  
Жильё по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Московская область за счет бюджета покрывает всю стоимость жилья — это первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячная компенсация оплаты основного долга в течение 10 лет. Участник «Социальной ипотеки» лишь гасит проценты по кредиту.

Реализуемая в Подмосковье программа по улучшению жилищных условий позволяет привлекать на работу в регион молодых педагогов, владеющих новыми методиками преподавания.

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Свидетельства на социальную ипотеку уже получили более 90 медиков из Химок.
#Химик
#социальная ипотека
#жилищный сертификат
#Илья Бронштейн
#Андрей Воробьев
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Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 09:55

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Нижний предел призывного возраста решено не повышать до 21 года, изменения коснутся только верхнего предела. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, поднимут только верхний», - заявил Картаполов.
Таким образом, призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом депутат добавил, что во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

Картаполов объяснил, что возрастные границы будут расширены исходя из пожеланий молодых людей, которые хотят пойти в армию в 18 лет.

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#призывной возраст
#срочная служба
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В Котельниках появится новый детский сад
21 июля 2023, 09:55

Фото: официальный сайт администрации городского округа Котельники

В подмосковных Котельниках продолжается строительство детского сада рядом с жилым комплексом «Белая дача».
Новое ​дошкольное учреждение вместит в себя 350 воспитанников, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%. 

Завершение строительных работ намечается на 4 квартал 2023 года.
«Котельники один из самых быстроразвивающихся муниципалитетов Московской области и строительство социальной инфраструктуры в городском округе — одна из приоритетных задач. Новый детский сад, согласно проекту, будет оборудован физкультурным и музыкальным залами, пищеблоком, медицинским и методическим кабинетами, группами дневного пребывания», — добавил депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.
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#Котельники
#детский сад
#детсад
#строительство
#Единая Россия
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Подмосковье ищет медработников