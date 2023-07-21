Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии

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Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала о том, как часто молодожены говорят «нет» во время церемонии бракосочетания. Об этом пишет RT.
Уханева пояснила, что непосредственно на церемонии сотрудники ЗАГСа не сталкиваются с подобными ситуациями.
Она добавила, что случаются моменты, когда на вопрос о готовности вступить в брак один из молодоженов отвечает: «Нет, я не могу сказать «нет»». В таком случае ведущая церемонии переспрашивает будущего супруга и получает однозначный положительный ответ.
Уханева утверждает, что главная задача ведущей торжественной церемонии заключается в том, чтобы оказать государственную услугу регистрации заключения брака и при этом подарить праздник будущим супругам.
Отмечается, что ведущие торжественной церемонии проходят специальное обучение в Университете Правительства Москвы с использованием VR-технологий для отработки алгоритмов поведения в нештатных ситуациях.
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«Если молодожёны передумали вступать в брак или решили перенести церемонию, они просто не приходят на регистрацию брака в назначенный день», — цитирует Уханеву RT.
Уханева утверждает, что главная задача ведущей торжественной церемонии заключается в том, чтобы оказать государственную услугу регистрации заключения брака и при этом подарить праздник будущим супругам.
Отмечается, что ведущие торжественной церемонии проходят специальное обучение в Университете Правительства Москвы с использованием VR-технологий для отработки алгоритмов поведения в нештатных ситуациях.
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Екатерина Коршунова