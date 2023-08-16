Начался конкурс для журналистов «СМИротворец»

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Помимо награждения победителей конкурса и торжественных программ, участников ожидает ряд семинаров и круглых столов с представителями гражданского общества, с возможностью обсуждения актуальных проблем, связанных с освещением межэтнической ситуации.
Ознакомиться с условиями участия можно на сайте.
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