Начался конкурс для журналистов «СМИротворец»

На этой неделе на большей части лесного фонда региона ожидается повышенный класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 15 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



В среду, 16 августа на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

В четверг, 17 августа на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В пятницу, 18 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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