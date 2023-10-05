Над столицей Польше впервые за всю историю развернули систему ПРО

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Над Варшавой развернули систему противоракетной обороны (ПРО) впервые за историю. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак во время беседы с военнослужащими.
«Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории», — заявил министр.Блащак обратил внимание на то, что в основе противоракетной обороны Варшавы лежит американский комплекс ПРО Patriot.
По словам министра нацобороны, системы ПРО начнут дежурства со следующей пятницы.
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