Над Землёй пролетит потенциально опасный метеорит

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«Это крупный астероид — он в 15 раз больше Челябинского метеорита, по калибру напоминает Тунгусский. Но он проходит далеко от нас, и сейчас мы можем не беспокоиться. Другое дело, что, если его орбита время от времени пересекает орбиту Земли, при следующей встрече или через несколько других это прохождение может быть близким», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор физико-математических наук, завотделом Института астрономии РАН Олег Малков.
До этого космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с «Царьградом» высказал уверенность в том, что после этого случая будет запущена вторая лунная миссия, которая, вероятнее всего, будет успешной.
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