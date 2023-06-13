НАФИ: 50% россиян с трудом выплачивает кредиты

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Число заёмщиков в России за пять лет существенно выросло
Аналитический центр НАФИ представил данные, согласно которым каждый второй россиянин, из числа взявших кредит, испытывает определённые трудности с его погашением.
В этом случае речь идёт как о потребительских кредитах, так и об автокредитах и ипотеке.
Вместе с тем, процент россиян, берущих кредит, за последние 5 лет вырос с 35 до 53%.
Ранее замглавного редактора журнала «За рулём» Никита Гудков заявил, что потребительский кредит на покупку автомобиля не выгоден, поскольку человек в конечном счёте платит ещё и за использование «взятых» средств. При этом переплаты в автокредитах могут быть неявными для потребителя, а «тщательно замаскированными». А вот покупка в кредит автомобиля для бизнеса, например, для работы такси, считает эксперт, наоборот, может быть очень выгодной.
В этом случае речь идёт как о потребительских кредитах, так и об автокредитах и ипотеке.
«Чаще с трудностями обеспечения кредита сталкиваются представители экономически активного населения, семейные люди, часто имеющие детей. Важно информировать россиян о возможности получить кредитные каникулы и пройти процедуру банкротства физических лиц», — пояснила в беседе с NEWS.ru исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.
Ранее замглавного редактора журнала «За рулём» Никита Гудков заявил, что потребительский кредит на покупку автомобиля не выгоден, поскольку человек в конечном счёте платит ещё и за использование «взятых» средств. При этом переплаты в автокредитах могут быть неявными для потребителя, а «тщательно замаскированными». А вот покупка в кредит автомобиля для бизнеса, например, для работы такси, считает эксперт, наоборот, может быть очень выгодной.
Мелисса Тимофеева