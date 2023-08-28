Напавшего на журналистку у «ЧВК Вагнер Центра» задержали в Карелии

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Напавшего в Санкт-Петербурге на арабскую журналистку мужчину задержали. Об этом сообщает телеграмм-канал Shot.
36-летнй мужчина является руководителем отдела продаж в одной из крупных фирм. В настоящее время он доставлен в следственные органы для выяснения причин нападения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый был задержан в Карелии.
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Анастасия Крестьянова