Напавший на девушку в шортах мигрант заключен под стражу

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Мигрант, который напал на девушку, совершавшую пробежку в шортах, заключен под стражу. Подмосковный суд избрал в отношении агрессивного блюстителя нравственности меру пресечения в виде ареста.
Позже выяснилось, что молодой мигрант психически нездоров и ранее лечился от шизофрении. Тем не менее, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по «экстремистской» статье о возбуждении межнациональной ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства. Кроме того, придется ему отвечать и по более банальной 213 статье УК РФ («Хулиганство»). Суд постановил избрать в отношении задержанного арест в качестве меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.
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Александр Бойцов