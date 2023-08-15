Нарышкин: здоровому человеку страшно в ЕС из-за огромного количества извращений

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в страны Евросоюза из-за распространённых там извращений. Об этом Нарышкин сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.