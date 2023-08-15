Нарышкин: здоровому человеку страшно в ЕС из-за огромного количества извращений

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в страны Евросоюза из-за распространённых там извращений. Об этом Нарышкин сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.
Ранее Нарышкин заявил, что главная проблема США заключается в их стремительно растущей оторванности от реальности. Он также отметил, что на данный момент Вашингтон пытается заставить другие государства верить в то, во что уже не верят сами США. Нарышкин добавил, что Запад разрушает фундаментальные нормы человеческой морали.
Читайте также:
Нарышкин назвал главную проблему США
Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности
Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства
Екатерина Коршунова