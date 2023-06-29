Нарколог Исаев оценил идею о запрете продажи алкоголя в заведениях жилых домов

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov
Нарколог Исаев назвал такую инициативу правильной и логичной
Нарколог Руслан Исаев заявил, что готовящийся законопроект о полном запрете продажи алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в жилых домах, является вполне правильным и логичным.
Он отметил, что при этом решение, согласно законопроекту, принимается с непосредственным участием жителей дома, что также является правильным.
В России могут запретить продажу алкогольной продукции в кафе, магазинах и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Отмечается, что реализация алкогольных напитков в таких домах может быть разрешена по решению собственников.
Читайте также:
В России хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах
Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе некоторых видов алкоголя
Диетолог Мезенцева рассказала, какой алкоголь вреднее всего
«Ограничения весьма разумны. Стоит задача отделить общепит от «наливаек. С точки зрения здравого смысла и здоровья приличные питейные заведения должны иметь какую-то площадь. Более пятидесяти метров — это относительно небольшая», — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Исаев.
В России могут запретить продажу алкогольной продукции в кафе, магазинах и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Отмечается, что реализация алкогольных напитков в таких домах может быть разрешена по решению собственников.
Читайте также:
В России хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах
Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе некоторых видов алкоголя
Диетолог Мезенцева рассказала, какой алкоголь вреднее всего
Мелисса Тимофеева