Нарколог Сараев заявил о росте интереса подростков к алкоголю

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«Все больше подростков интересуются алкогольными напитками. Эти напитки являются слабоалкогольными. Сейчас очень много различных напитков, которые доступны для подростков. Среди погибших от напитка под названием сидр были, в том числе, подростки. Мы уделяем больше внимания тому, чтобы проводить профилактическую работу среди подросткового населения. Мы практически с самых младших классов занимаемся проведением мероприятий по профилактики употребления алкоголя», - отметил Сараев.
Он подчеркнул, что психологи, психиатры, наркологи показывают учебные фильмы, рассказывают о вреде алкоголя и последствиях употребления спиртного. Таким образом, специалисты стремятся предотвратить возможность того, чтобы подросток попробовал алкоголь.
«Мы понимаем, что определенная часть этого подросткового населения подвержена тому, что может развиться алкогольная зависимость. Есть множество мер, которые предотвращают возможность приобретения подростками алкоголя», - уточнил Мараев.По его словам, сейчас запрещено продавать алкоголь рядом со школой, есть и определенные возрастные ограничения. Кроме того, ведется разговор о том, чтобы можно было продавать алкоголь еще более старшему возрасту, то есть не с 18 лет, а с 21 года.
«Также хотят не продавать его в местах, которые расположены в жилых домах. Минздрав, МИД и другие заинтересованные ведомства отмечали, что ведется огромная работа, чтобы не допустить употребление. Одна существуют и законодательные лазейки, есть взрослые, которые помогают подросткам приобретать напитки. Мы должны иметь ввиду, что огромную роль имеет семья. Там, где растет подросток, для семьи необходимо проводить профилактическую работу», - подытожил Сараев.
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