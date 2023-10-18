Народный художник России Евгений Максимов провёл мастер-класс в музее Каширы

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Народный художник России Евгений Максимов провёл мастер-класс в краеведческом музее Каширы, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Максимов также является Почётным гражданином Каширы.
В мастер-классе приняли участие юные художники, учащиеся изо-студий, преподаватели рисования, а также все желающие.
Отмечается, что Максимов рассказал участникам мастер-класса секреты своего мастерства и ответил на все вопросы.
27 сентября в музее открылась выставка учителя и наставника Максимова Анатолия Борисова. После мастер класса Народный художник РФ ознакомился с работами Борисова, которые выставили к 90-летию художника.
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В мастер-классе приняли участие юные художники, учащиеся изо-студий, преподаватели рисования, а также все желающие.
«Евгений Николаевич рассказал о своём детстве в Кашире, о первых учителях и наставниках, повлиявших на его творческое становление и развитие», - прокомментировали ситуацию представители администрации городского округа.
Отмечается, что Максимов рассказал участникам мастер-класса секреты своего мастерства и ответил на все вопросы.
27 сентября в музее открылась выставка учителя и наставника Максимова Анатолия Борисова. После мастер класса Народный художник РФ ознакомился с работами Борисова, которые выставили к 90-летию художника.
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