Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу

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Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.
По информации театра, отпевать артистку будет в храме Христа Спасителя.
Напомним, 9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. С 1948 года работала в труппе Театра Сатиры.
Ранее ушла из жизни Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание.
Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока.
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Напомним, 9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет.
Ранее ушла из жизни Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание.
Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока.
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Екатерина Коршунова