Народные приметы на Кириллов день: что нужно делать 22 июня, чтобы не упустить удачу и деньги

Фото: IStock/Vera Tikhonova
Кириллов день в 2023 году: топ-6 традиций, которые нужно сделать 22 июня
Кириллов день, или день памяти святого Кирилла Белозерского, отмечается
22 июня. Православная церковь почитает память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского. В этот день существует ряд народных примет и поверий, связанных с традициями и обрядами. Что можно и нельзя делать в Кириллов день?
1. Считается, что в Кириллов день не следует заниматься тяжелым физическим трудом или планировать серьезные деловые встречи. Этот день рекомендуется посвятить духовным занятиям, молитве и поминовению усопших.
2. В некоторых регионах традиционно готовят особые блюда в честь святого Кирилла. Например, это может быть каша из ржаной муки или печенье, которые раздавались бедным и просящим.
3. Существует примета, что в Кириллов день нельзя принимать деньги в долг, так как это может привести к несчастью или долговой яме. Также считается неприемлемым давать взаймы в этот день.
4. По верованию, в Кириллов день лучше не совершать больших путешествий или перемещений, чтобы избежать непредвиденных событий или неудач.
5. Многие люди посещают храмы и монастыри в этот день, чтобы помолиться и получить благословение святого Кирилла. Приносят цветы и свечи в память о предках и близких усопших.
6. В Кириллов день также существуют ряд примет, связанных с погодой. Например, говорят, что если в этот день птицы чирикают особенно громко, то лето будет жарким и плодородным. А если погода облачная и прохладная, то ждите прохладного лета.
Ранее россиянам рассказали, как работают приметы.
1. Считается, что в Кириллов день не следует заниматься тяжелым физическим трудом или планировать серьезные деловые встречи. Этот день рекомендуется посвятить духовным занятиям, молитве и поминовению усопших.
2. В некоторых регионах традиционно готовят особые блюда в честь святого Кирилла. Например, это может быть каша из ржаной муки или печенье, которые раздавались бедным и просящим.
3. Существует примета, что в Кириллов день нельзя принимать деньги в долг, так как это может привести к несчастью или долговой яме. Также считается неприемлемым давать взаймы в этот день.
4. По верованию, в Кириллов день лучше не совершать больших путешествий или перемещений, чтобы избежать непредвиденных событий или неудач.
5. Многие люди посещают храмы и монастыри в этот день, чтобы помолиться и получить благословение святого Кирилла. Приносят цветы и свечи в память о предках и близких усопших.
6. В Кириллов день также существуют ряд примет, связанных с погодой. Например, говорят, что если в этот день птицы чирикают особенно громко, то лето будет жарким и плодородным. А если погода облачная и прохладная, то ждите прохладного лета.
Ранее россиянам рассказали, как работают приметы.
Екатерина Шмакова