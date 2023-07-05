Народный артист России Алексей Кузнецов умер на 83-м году жизни

Фото: iStock/ergregory
В среду, 5 июля, ушел из жизни мастер Вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Кузнецов. Ему было 82 года. Об этом сообщили в театре Вахтангова, которому режиссер отдал более 55 лет своей жизни.
Согласно сообщению, Кузнецов любил заниматься дубляжом, также записывал аудиокниги. В Вахтанговском театре он сыграл около пятидесяти ролей, кроме того, работал в качестве режиссера.
С сообщении отмечается, что место и дату церемонии прощания с артистом будет объявлено позже.
Читайте также:
В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко
Умер советский актер из «Операция «Ы» и «Джентельмены удачи»
Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России Манилов
«Светлая и вечная память удивительному, чистому и красивому человеку – Алексею Глебовичу Кузнецову! Мы приносим глубокие соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении театра Вахтангова.
Читайте также:
В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко
Умер советский актер из «Операция «Ы» и «Джентельмены удачи»
Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России Манилов
Элина Позднякова