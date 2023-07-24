«Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава

Фото: сайт Кремля
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) намерен исключить из центрального штаба двукратного олимпийского победителя в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, сообщает ТАСС.
В ОНФ уточнили, что собрание центрального штаба движения на особом основании пройдет в заочной форме через вопросное голосование 25 июля.
На повестке дня мероприятия стоит вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.
20 июля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил поддержку Исинбаевой, отметив, что спортивное сообщество слишком жестко отреагировало на ее заявление, не зная всех подробностей ситуации. Он также подчеркнул, что заслуги олимпийской чемпионки нельзя забывать.
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На повестке дня мероприятия стоит вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.
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Артем Кузьмин