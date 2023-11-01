Нарушения выявлены во всех вузах, где проводятся экзамены для мигрантов

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Роспотребнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, в которых проходят экзамены для мигрантов. Эти экзамены необходимы для того, чтобы приезжий мог получить российское гражданство или разрешение на работу.
Подтверждать уровень владения русским языком и знание основ российского законодательства и истории России необходимо также для получения гражданства или вида на жительство.
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