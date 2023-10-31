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Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершенно не беспокоится о психике своих детей, наряжая их в костюмы кровавых диктаторов, об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
«Блинкен устроил клоунаду, показав себя отцом, который не беспокоится о психике своего собственного ребенка, раз решил одеть его в образ кровавого диктатора. Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: «кошелек или жизнь», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
Ранее в Sky News сообщили, что Блинкен нарядил своих маленьких детей в необычные костюмы Зеленского и Украины и привел в Белый дом просить подарки у президента США Джо Байдена. В социальных сетях распространилось видео, где дочь госсекретаря одета в наряд цвета флага Украины — синее платье и желтый платок. А сын Блинкена наряжен в костюм цвета хаки, очень похожий на наряд Владимира Зеленского, в котором он регулярно появляется на публике.
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