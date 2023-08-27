НАСА: корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек прибыл на МКС

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Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщило НАСА.
Сообщается, что автоматическая стыковка корабля со станцией состоялась в 16:16 мск.
Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 3:27 по времени Восточного побережья США (10:27 мск).
В состав миссии Crew-7 входят космонавт РФ Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.
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Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 3:27 по времени Восточного побережья США (10:27 мск).
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Екатерина Коршунова