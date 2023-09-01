НАСА опубликовало фото кратера в месте вероятного падения станции «Луна-25»

Фото: iStock/Vitaly_Kusaylo
Согласно информации, предоставленной НАСА, падение российской лунной станции «Луна-25» возможно привело к появлению нового кратера на поверхности Луны. Агентство ссылается на последние данные, полученные с американского зонда LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), передает РИА Новости.
НАСА объявило о том, что зонд LRO заснял новый кратер на поверхности Луны, который, предположительно, может быть следом после падения российской миссии «Луна-25». Предоставленные черно-белые фотографии, сделанные в июне 2020 года и более свежие снимки сделанные зондом 24 августа этого года, показывают углубление, которого ранее на поверхности не было.
НАСА также уточнило, что 21 августа «Роскосмос» опубликовал расчетную точку падения аппарата «Луна-25», и после этого специалисты, управляющие камерой и миссией зонда LRO, смогли провести моделирование и предоставить команды аппарату. Это позволило сделать снимки этой области 22 августа.
Таким образом, совокупные данные от НАСА и зонда LRO указывают на возможное образование нового кратера на поверхности Луны в результате падения российской лунной станции «Луна-25».
Читайте также:
Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии «Луна-25»
Астроном Турилов: В ночь на 31 августа можно будет увидеть «голубую Луну» в центральной России
Учёный РАН Кособоков: «Связи землетрясений с положением Луны или Солнца нет»
НАСА также уточнило, что 21 августа «Роскосмос» опубликовал расчетную точку падения аппарата «Луна-25», и после этого специалисты, управляющие камерой и миссией зонда LRO, смогли провести моделирование и предоставить команды аппарату. Это позволило сделать снимки этой области 22 августа.
Читайте также:
Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии «Луна-25»
Астроном Турилов: В ночь на 31 августа можно будет увидеть «голубую Луну» в центральной России
Учёный РАН Кособоков: «Связи землетрясений с положением Луны или Солнца нет»
Артем Кузьмин