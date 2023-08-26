НАСА: ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Об этом сообщили в НАСА.
Напомним, ранее индийский луноход «Прагъян» (Pragyan) в четверг, 24 августа, cовершил первую поездку по поверхности спутника Земли и приступил к исследовательским работам. «Прагъян» проведёт химический анализ лунной поверхности. Миссия 20-килограммового лунохода, доставленного к естественному спутнику нашей планеты с помощью автоматической станции «Чандраян-3», рассчитана на 14 земных суток.
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