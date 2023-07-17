Малочисленные населенные пункты Подмосковья подключат к интернету

Фото: istockphoto / Jaiz Anuar
В Подмосковье стартовало всероссийское голосование, определяющее населенные пункты, которые необходимо подключить к интернету.
17 июля 2023 года стартует всероссийское голосование по определению населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек пи определению плана-графика их подключений к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2024 год, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Минцифры планирует обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населённые пункты России: деревни, станицы, посёлки, хутора и другие.
Голоса принимаются до 13 августа 2023 года включительно. Итоги голосования будут объявлены 18 декабря 2023 года.
Оставить свой голос можно по ссылке.
Читайте также:
Приложение «МегаФон» пропало из Google Play.
Захарова заявила о необходимости защиты авторского права.
МТС вводит комиссию за пополнение счёта домашнего интернета и ТВ.
Минцифры планирует обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населённые пункты России: деревни, станицы, посёлки, хутора и другие.
Оставить свой голос можно по ссылке.
Читайте также:
Приложение «МегаФон» пропало из Google Play.
Захарова заявила о необходимости защиты авторского права.
МТС вводит комиссию за пополнение счёта домашнего интернета и ТВ.
Алиса Сергиенко