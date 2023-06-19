Настало время любовных авантюр: гороскоп на 19-25 июня

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Астролог Лебеденко представила гороскоп на 19-25 июня
В любви возникает потребность в авантюрах. Можно поддаться этому, но всё же тщательно планировать совместные развлечения, исключить неожиданности. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Романы начинать лучше смело и решительно. Хорошо вести друг с другом беседы на разные темы, при этом постараться уладить все возникающие недоразумения.
В деловой сфере будет много интеллектуальной нагрузки, с которой легко можно справиться. Спорить, обсуждать, рассматривать разные точки зрения, отстаивать своё мнение – всё это благоприятно и поможет найти наилучшие решения.
В вопросах здоровья стараться не переедать, поддерживать хорошее настроение и не поддаваться лени. Благоприятны неторопливые и недолгие пешие прогулки на свежем воздухе.
Овну нужно избегать напряжения не действовать по первому импульсу. Но при этом следует сохранять целеустремленность и предприимчивость.
Телец будет притягателен. Он захочет себя творчески выразить и проявить страстность своей натуры.
Близнецам поможет острый ум, умение чётко излагать свои мысли и решительность. Они увлекут и вдохновят окружающих своими идеями.
Рак сможет преодолеть трудности и одержать важную для себя победу. Его ждёт успех.
Льву полезно общаться и флиртовать. Возможны новые интересные знакомства.
Дева почувствует прилив сил и жизнерадостности. Она сможет получить то, что давно хотела.
Весам лучше не делиться личными переживаниями и чувствами. Сосредоточиться полезно на текущих вопросах в карьере и очевидной перспективе в личной жизни.
Скорпиону надо воздержаться от риска и избегать людей, которые могут проявлять конфликтность.
Стрельцу нужно порадовать себя покупками. Выбирать то, что подчеркнёт достоинства и индивидуальность.
Козерог может рассчитывать на повышение в карьере, популярность и на улучшение материального положения.
Водолей захочет научиться новому. Самообразование и любознательность расширят его представления и взгляды.
Рыбам надо восстановить свои силы, не торопиться и отдохнуть. Важно сохранять уверенность в себе.
Романы начинать лучше смело и решительно. Хорошо вести друг с другом беседы на разные темы, при этом постараться уладить все возникающие недоразумения.
В вопросах здоровья стараться не переедать, поддерживать хорошее настроение и не поддаваться лени. Благоприятны неторопливые и недолгие пешие прогулки на свежем воздухе.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну нужно избегать напряжения не действовать по первому импульсу. Но при этом следует сохранять целеустремленность и предприимчивость.
Телец будет притягателен. Он захочет себя творчески выразить и проявить страстность своей натуры.
Близнецам поможет острый ум, умение чётко излагать свои мысли и решительность. Они увлекут и вдохновят окружающих своими идеями.
Рак сможет преодолеть трудности и одержать важную для себя победу. Его ждёт успех.
Льву полезно общаться и флиртовать. Возможны новые интересные знакомства.
Дева почувствует прилив сил и жизнерадостности. Она сможет получить то, что давно хотела.
Весам лучше не делиться личными переживаниями и чувствами. Сосредоточиться полезно на текущих вопросах в карьере и очевидной перспективе в личной жизни.
Скорпиону надо воздержаться от риска и избегать людей, которые могут проявлять конфликтность.
Стрельцу нужно порадовать себя покупками. Выбирать то, что подчеркнёт достоинства и индивидуальность.
Козерог может рассчитывать на повышение в карьере, популярность и на улучшение материального положения.
Водолей захочет научиться новому. Самообразование и любознательность расширят его представления и взгляды.
Рыбам надо восстановить свои силы, не торопиться и отдохнуть. Важно сохранять уверенность в себе.
Андрей Гаврилов