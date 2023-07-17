Наступает период благородной любви: гороскоп с 17 по 23 июля

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Два важных астрологических события произойдут на этой неделе. В понедельник наступает Новолуние, а в воскресенье Венера переходит в ретроградное движение. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Она рассказала, что с 23 июля до 4 сентября Венера будет ретроградной. На протяжении 43 дней благоприятно быть приветливыми, тактичными. Необходимо проявить умение находить компромиссы и взаимовыгодные решения. Лучше избегать экспериментов со внешностью и стилем. В финансовой сфере желательно воздержаться от крупных покупок и экстравагантных инвестиций и трат.
Специалист также не рекомендует в личной жизни резко прекращать и начинать отношения. Хорошо уделять внимание партнёру, производить друг на друга впечатление и планировать совместный отдых и развлечения.
По ее словам, Венера в сложном положении, но знак зодиака, в котором она находится в ретроградном движении указывает на то, что наступает период благородной любви, верной и преданной. А такая она именно потому, что чувства возникают при таком положении Венеры, если партнёр обладает уникальными достоинствами. Одним словом, влюбиться можно в того, кем восхищаешься от всего сердца. Важно быть добрыми и ласковыми.
В начале недели в понедельник 17 июня наступает Новолуние в Раке. Сны могут быть вещими. После пробуждения хорошо их запомнить и попробовать разгадать. Желательно в этот день слушать любимую музыку. Надо сохранять свою мечту в тайне и быть оптимистичными. Благоприятен добрый юмор. Необходимо себя подбадривать и хвалить.
Овну не нужно спешить. Ему поможет спокойствие, уверенность в себе и неторопливость в действиях.
Тельцу надо быть гибким в общении и проявлять мягкую силу. Мыслями лучше делиться лишь с теми, кому он доверяет.
У Близнецов улучшится материальное положение. В сфере любви возникнет желание обновить отношения.
Рак будет чувствовать прилив энергии. Он сможет договориться и примириться с теми, с кем были ранее разногласия.
Ко Льву придёт успех и удача. Вдохновение ему надо черпать из занятия хобби или любимым делом.
У Девы наступает период, когда ей обязательно надо себя порадовать покупками. Они её украсят и подчеркнут индивидуальность.
Весов ждут перемены планов. Им благоприятно браться за дело следуя своим принципам и идеалам.
Скорпиону нужно верить в свои силы, беречь своё здоровье и прислушаться к интуиции.
Стрелец сможет уладить недоразумения с близкими людьми и на работе. Наступит ясность и откроются новые возможности.
Козерог откроет в себе новые способности. Окружающие будут им восхищаться и поддерживать его идеи.
Водолей будет красноречив. Его мнение окажется очень важным и поможет в решении вопросов в деловой сфере.
Рыбы будут сконцентрированы на личной жизни. Именно сейчас им важно уделить внимание любви.
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Специалист также не рекомендует в личной жизни резко прекращать и начинать отношения. Хорошо уделять внимание партнёру, производить друг на друга впечатление и планировать совместный отдых и развлечения.
В начале недели в понедельник 17 июня наступает Новолуние в Раке. Сны могут быть вещими. После пробуждения хорошо их запомнить и попробовать разгадать. Желательно в этот день слушать любимую музыку. Надо сохранять свою мечту в тайне и быть оптимистичными. Благоприятен добрый юмор. Необходимо себя подбадривать и хвалить.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну не нужно спешить. Ему поможет спокойствие, уверенность в себе и неторопливость в действиях.
Тельцу надо быть гибким в общении и проявлять мягкую силу. Мыслями лучше делиться лишь с теми, кому он доверяет.
У Близнецов улучшится материальное положение. В сфере любви возникнет желание обновить отношения.
Рак будет чувствовать прилив энергии. Он сможет договориться и примириться с теми, с кем были ранее разногласия.
Ко Льву придёт успех и удача. Вдохновение ему надо черпать из занятия хобби или любимым делом.
У Девы наступает период, когда ей обязательно надо себя порадовать покупками. Они её украсят и подчеркнут индивидуальность.
Весов ждут перемены планов. Им благоприятно браться за дело следуя своим принципам и идеалам.
Скорпиону нужно верить в свои силы, беречь своё здоровье и прислушаться к интуиции.
Стрелец сможет уладить недоразумения с близкими людьми и на работе. Наступит ясность и откроются новые возможности.
Козерог откроет в себе новые способности. Окружающие будут им восхищаться и поддерживать его идеи.
Водолей будет красноречив. Его мнение окажется очень важным и поможет в решении вопросов в деловой сфере.
Рыбы будут сконцентрированы на личной жизни. Именно сейчас им важно уделить внимание любви.
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Элина Позднякова