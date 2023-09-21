NatCen: Две трети британцев поддерживают усиление ядерного арсенала

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При этом, в 1994 году — всего через несколько лет после окончания холодной войны — этот показатель составлял лишь 45%. Также в настоящее время 42% жителей Великобритании считают необходимым увеличение расходов на оборону и вооружения. В 1990 году эту идею поддерживали только 8% британцев, говорится в исследовании NatCen.
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