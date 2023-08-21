Национальный производитель биотехнологических препаратов увеличил производство

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производства после реконструкции, застройщиком которого выступала компания «Герофарм».
Инвестиции застройщика в строительство производства составили 163 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта удалось создать 17 новых рабочих мест.
Для организации нового участка по сборке шприц-ручек с инсулином было переоборудовано здание склада готовой продукции. На объекте площадью более 2000 кв. метров установили дополнительную автоматизированную линию, которая позволит собирать 7 млн шприц-ручек в год. В результате производственная мощность предприятия увеличится до 21 миллионов инъекторов ежегодно.
Реконструкция объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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