«Национальное бедствие»: куда приведет борьба с абортами в России, что говорит церковь

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В России продолжают предприниматься меры, направленные на решение проблем, связанных с демографическим кризисом. Несколько регионов запретили проведение абортов в частных клиниках, другие – на законодательном уровне ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. О том, что о проблеме абортов в России говорит президент Владимир Путин, и как ситуацию оценивает православная церковь, расскажет редакция «Радио 1».
В трех российских регионах ввели штрафы за «склонение к абортам»
Впервые закон о запрете склонения женщин к абортам был принят в Мордовии, затем к инициативе присоединились Тверская и Тамбовская области. Нововведение предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей. Мера направлена на борьбу с низкой рождаемостью. Ответственность установлена за уговоры, подкуп и обман беременных женщин.
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В каких регионах России запретили аборты в частных клиниках
Помимо установления ответственности за склонение женщин к аборту, власти Нижегородской области предложили еще одну меру, направленную на сокращение количества случаев прерывания беременности. В регионе ввели запрет на аборты в частных клиниках.
Следом запретили прерывание беременности в частных клиниках в Крыму, Курской области, Татарстане и Челябинской области.
30 ноября отказались от проведения процедуры абортов в частных клиниках Липецкой области. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова. По ее словам, аборты в регионе будут проводить только государственные медицинские учреждения.
Патриарх Кирилл призвал бороться с абортами в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал аборты национальным бедствием. Об этом он заявил во время своего выступления на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. По его мнению, запрет склонения женщин к абортам особенно актуален в условиях демографического кризиса в стране. Патриарх рассказал, что количество случаев прерывания беременности остается в России на высоком уровне.
Священнослужитель прокомментировал закон, который прежде был принят в Мордовии и Тверской области, где власти на законодательном уровне запретили «склонение к абортам женщин». Патриарх Кирилл заявил, что подобную инициативу нужно распространить на федеральном уровне.
Владимир Путин назвал острой проблему абортов в России
Президент России Владимир Путин назвал проблемы абортов в стране острой. Об этом он заявил в рамках встречи с членами Общественной палаты. Глава государства напомнил, что в России существует множество направлений в социальной сфере, в частности, в области поддержки материнства.
«Все-таки государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми», — подчеркнул президент.Российский лидер также отметил, что в настоящее время стоит вопрос о том, как решить проблему абортов и какими способом на нее можно повлиять.
Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав России внес два препарата для прерывания беременности в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Изменения вступили в законную силу с 1 сентября текущего года.
Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к абортам
В пояснительной записке к приказу говорится, что норма была принята для урегулирования продаж данного вида препаратов, которые теперь выпускаются только по рецепту врача. Кроме того, применение подобных препаратов, призванных прерывать беременность, без контроля врача, может привести к серьезным для здоровья последствиям.
Запрет абортов не поможет улучшить рождаемость
Запрет на прерывание беременности не принес ожидаемого эффекта другим странам, которые прежде пошли на подобную меру. Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша в беседе с изданием Общественная Служба Новостей.
По его словам, запрет на аборты не приведет к росту численности населения.
«Польша, Аргентина, Испания, Ирландия, некоторые штаты США — нигде запрет на медицинское прерывание беременности не приводил к ощутимым результатам», — заметил эксперт.
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