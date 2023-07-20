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Навальному* запросили 20 лет особого режима

Прокурор потребовал приговорить Навального* к 20 годам колонии за финансирование экстремизма
20 июля 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Адвокат Алексея Навального* Ольга Михайлова сообщила, что прокурор требует приговорить осужденного к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества, об этом пишет агентство ТАСС.

По информации издания, оглашение приговора пройдет 4 августа.

Адвокат Михайлова сообщила, что сторона обвинения запросила назначить подсудимому 20 лет лишения свободы с отбыванием тюремного срока в колонии строгого режима. Навальный* обвиняется в финансировании деятельности, которая содержит признаки экстремистской. Прокурор также указал на то, что осужденный публично призывал к экстремизму.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
#Навальный
#обвинение
#суд
#прокуратура
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В Подмосковье установят мировой рекорд, который войдет в историю
20 июля 2023, 17:07

Фото: istockphoto / demidoffaleks

В Московской области изготовили уникальную матрешку в стиле народных художественных промыслов, которая претендует попасть в книгу мировых и российских рекордов.
Фиксация рекорда пройдет 21 июля в Красногорске в рамках молодежного форума «Подмосковье — это мы», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.


Внешний вид и размер матрешки пока держится в тайне. 

Фиксировать достижение будет международное агентство «ИНТЕРРЕКОРД».

Посмотреть на установление мирового рекорда смогут 1000 молодых людей, которые будут участниками форума «Подмосковье — это мы».
«На форум приглашены активисты наших основных молодежных и добровольческих организаций, таких как МГЕР, РСО, «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», «Волонтеры Культуры», Молодежный парламент. Отличный формат, чтобы, с одной стороны, встретиться, приятно пообщаться, а с другой — сверить часы, обменяться опытом, мыслями, поговорить о важном и актуальном», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
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#Рекорд
#мировой рекорд
#Книга рекордов
#матрешка
#Екатерина Швелидзе
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Детский психолог Дугенцова рассказала о причинах совершаемых детьми убийств
20 июля 2023, 16:58

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала Общественной службе новостей, почему дети становятся жестокими.
Всё чаще СМИ сообщают о бессердечном и жестоком отношении детей друг к другу, к животным и даже к взрослым людям. На этой неделе наиболее яркими событиями стали убийство 13-летним мальчиком своего 11-летнего знакомого в парке Коломенское и жестокое избиение подростками мужчины в Парке Горького.

Эксперт в беседе с ОСН заявила, что такая ситуация связана с неправильным воспитанием. Дети из-за гиперопеки родителей не умеют правильно принимать решения и предвидеть их последствия, поэтому, если им и удаётся что-то сделать самостоятельно, это может привести к негативным итогам.

Также Дугенцова назвала большой проблемой игроманию. Она уточнила, что под этим словом подразумевает реальную зависимость.

По её мнению, дети настолько погружаются в виртуальную реальность, что уже перестают отличать её от действительности. Они привыкают, что после смерти героя игры сразу же следует его «возрождение», и проецируют такое видение на реальную жизнь, не придавая серьёзного значения убийству.

Чтобы не допустить такого, психолог советует родителям объяснять своим детям, что такое смерть и насколько ужасно убийство. Если же справиться с таким разговором нелегко, можно подойти через призму религии. 

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#убийство
#психология
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500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры с начала года
20 июля 2023, 16:40

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Московская область является лидером в России по обеспечению жилплощадью детей-сирот.

В рамках 59-го заседания Московской областной Думы был принят закон, благодаря которому срок выдачи сертификатов на жильё для детей-сирот продлен до 1 ноября, ранее, закон действовал до 30 июня 2023 года.

«С начала года 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры, из них 162 по жилищному сертификату. Обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации своих потенциалов и достижения своих целей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

Еще 9 детей-сирот из подмосковной Балашихи получили свои ключи от новых квартир и уже празднуют новоселье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье дети-сироты могут выбрать между квартирой и жилищным сертификатом на её покупку. Преимуществом второго в том, что ребёнок сам выбирает жильё в любом муниципалитете.

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Голикова рассказала, что в российских детдомах сократилось число воспитанников.

В Подмосковье дети-сироты смогут пользоваться соцкартой для бесплатного проезда.

Детям-сиротам выдадут ещё 50 сертификатов на покупку жилья.
#Жилищные сертификаты
#сироты
#жилье
#Людмила Болотаева
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В Подмосковье пройдет конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель»
Жители Подмосковья смогу принять участие в конкурсе «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель»
20 июля 2023, 16:39

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Всероссийский молодежный конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель» пройдет в Московской области, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
Конкурс организован в рамках Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года агентством Росмолодежь совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам».  Целью конкурса является популяризация предпринимательской деятельности среди молодого поколения россиян.  

«ТВОЕ ДЕЛО» будет реализован в два этапа:  

В первом смогут принять участие граждане РФ от 14 до 35 лет, которые уже ведут предпринимательскую деятельность и относятся к одной из следующих категорий: самозанятый, индивидуальный предприниматель, учредитель, участник, акционер юридического лица.

Во втором же этапе смогут принять участие школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории РФ и желающие попробовать себя в роли предпринимателей.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с правила акции и заполнить анкету можно на официальном сайте https://tvoedelompr.ru.  

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#Подмосковье
#Росмолодежь
#Предпринимательство
#Конкурс
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Несовершеннолетний убил друга в Москве во время батла
SHOT: 13-летний школьник убил друга в московском «Коломенском» во время спора
20 июля 2023, 16:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Подросток убил друга в московском «Коломенском» во время батла, несовершеннолетние выясняли кто из них сильнее, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, во время спора о том, кто из подростков сильнее, один из несовершеннолетних достал нож и нанес несколько ударов по телу оппонента. 11-летний мальчик скончался на месте. После совершенного преступления, подросток решил спрятать тело убитого в канализационный люк. Одежду со следами крови жертвы несовершеннолетний забрал домой. 

Подросток сознался в убийстве и признал свою вину. 

Тело несовершеннолетнего было обнаружено 19 июля в районе Каширского шоссе. 

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#убийство
#Москва
#нож
#несовершеннолетний
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Юрист Ремесло поддержал идею о доставке товаров из интернет-магазинов в колонии
20 июля 2023, 16:25

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Юрист, общественный деятель Илья Ремесло в беседе с RT назвал идею о доставке интернет-заказов заключённым разумной.
Эксперт положительно оценил эту идею, поскольку заключённые, по его мнению, должны иметь доступ к товарам. Однако он уточнил, что необходимо серьёзно отнестись к этой инициативе, чтобы не допустить передачи преступникам запрещённых вещей.

Чтобы избежать нарушений, Ремесло предложил в беседе с RT выдавать заключённым каталог товаров, а заказывать их будут уже сотрудники ФСИН.

Ранее сообщалось, что член СПЧ Алексей Мельников выступил с предложением отправлять посылки с товарами из интернет-магазинов в колонии и СИЗО.

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#интернет-магазин
#колония
#юрист
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Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы не спотыкаться
Politico: Джо Байден все чаще использует короткий трап при перелетах, чтобы не упасть
20 июля 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Для американского лидера Джо Байдена все чаще используют складной короткий трап при перелетах, чтобы президент не споткнулся и не упал, пишет издание Politico.
В Politico подчеркнули, что подобные трапы чаще всего используют при ненастной погоде. Байден же использует их на протяжении нескольких последних месяцев.  

«На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. Ни посадки, ни вылеты не были отмечены ненастной погодой», - прокомментировали ситуацию в издании.  

Источники СМИ, из круга советников президента, признались, что трапы действительно используют для того, чтобы снизить вероятность очередного падения президента.  

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#Байден
#США
#Укороченный трап
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Жители Лобни пожаловались на бесконечный ремонт ступеней подъезда
20 июля 2023, 16:10

Фото: паблик «Типичная Лобня» во «ВКонтакте»

Жильцы дома по ул. Чайковского в Лобне пожаловались на длящийся уже несколько месяцев ремонт ступеней подъезда. Их залили цементом, соорудили временный подъем из досок и оставили в таким виде.
«На протяжении больше двух месяцев житель с больными ногами преодолевает препятствия по подъёму на эту «гору Эверест» в виде незамысловатых рукотворных сооружений, принадлежащих МП «Домовладение». Возведение началось 5 мая 2023 года, и по сей день оно в таком виде. Если углубиться ещё дальше в историю этого произведения, то начиная с зимы эта входная группа всё ремонтируется», – написали жители в соцсети «ВКонтакте». 
К посту приложены фото подъезда и ответы от администрации городского округа Лобня. Жильцам обещали завершить работы ещё 30 июня, однако ступени остаются в прежнем виде. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Лобня
#подъезд
#МКД
#ступени
#ремонт
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Подача документов через госуслуги станет обязательной для российских вузов с 2024 года
Чернышенко: С 2024 года подача документов в вузы через Госуслуги станет обязательной
20 июля 2023, 16:09

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что подача документов через госуслуги станет обязательной для российских вузов с 2024 года.
По его словам, в настоящее время, подачей документов в электронном виде пользуются более 40% абитуриентов. В связи с ростом показателя, подачу документов через портал намерены сделать обязательной.

Накануне сообщалось, что россияне смогут подать заявку на получение званий профессора или доцента через портал «Госуслуги». Нововведение поможет упростить систему подачу документов и сэкономить время. При этом, возможность предоставить документы в традиционном виде на бумажном носителе, сохранится. 

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#Россия
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