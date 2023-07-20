Навальному* запросили 20 лет особого режима

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Адвокат Михайлова сообщила, что сторона обвинения запросила назначить подсудимому 20 лет лишения свободы с отбыванием тюремного срока в колонии строгого режима. Навальный* обвиняется в финансировании деятельности, которая содержит признаки экстремистской. Прокурор также указал на то, что осужденный публично призывал к экстремизму.
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*Признан иноагентом на территории РФ.