Навка рассказала о первой встречи с Костомаровым после его выписки

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российская фигуристка Татьяна Навка впервые встретилась с бывшим партнёром на льду Романом Костомаровым после выписки спортсмена из больницы. Соответствующий пост Навка опубликовала в социальных сетях.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с женой Оксаной у нас дома. Такая тёплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись», — цитирует Life слова олимпийской фигуристки.
Навка добавила, что не устаёт восхищаться силой духа и характером Костомарова, а также преданностью его супруги.
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Диана Аванесян