Навка рассказала о состоянии Костомарова

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Олимпийская чемпионка Навка рассказала, что Костомаров каждый день делает упражнения
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров каждый день делает физические упражнения и готовится к протезированию. Об этом рассказала его бывшая партнерша Татьяна Навка, пишет агентство ТАСС.
По ее словам, динамика положительная и спортсмен идет на поправку. Олимпийская чемпионка отметила, что Костомаров тренируется каждый день и выразила надежду на то, что все будет в порядке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Костомаров отказался от консультаций психолога.
По ее словам, динамика положительная и спортсмен идет на поправку. Олимпийская чемпионка отметила, что Костомаров тренируется каждый день и выразила надежду на то, что все будет в порядке.
Анастасия Крестьянова