Наводчику танка «Алёша» подарили табун лошадей, машину и участок

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«Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ «Сатал» в городе Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Леше ключи от автомобиля «УАЗ», - прокомментировал ситуацию Егоров.
Он также рассказал, что в селе Неустроева знают как очень скромного парня. У него пока нет жены и детей, сам он из многодетной семьи. Односельчане желают ему скорейшего возвращения к гражданской жизни.
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