В России нашли способ сделать электросамокаты безопасными для всех участников движения

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Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, как сделать самокаты безопасными.
В настоящее время в Минпромторге активно обсуждается вопрос обязательной сертификации электросамокатов, именно она сможет обеспечить безопасность передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
В принятом ГОСТе прописано, что максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 км/ч. Это требование соблюдается на арендуемых СИМ, а вот личные устройства граждан обязательной сертификации пока не подлежат. А согласно статистике, именно частные СИМ пользуются большей популярностью, их продажи выросли на 43%.
Постоянно поступают предложения о полном запрете использования электросамокатов. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский предположил, что эта мера в итоге будет принята, аналогично Парижу, Копенгагену и Барселоне.
Однако председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что полный запрет электросамокатов не рассматривается, следует просто усилить контроль за их использованием.
Вероятнее всего, полного запрета на использование СИМ ожидать не стоит, поскольку в 2022 году в авариях с участием электрических средств передвижения погибли 19 человек, а в ДТП с автомобилями – 14 тыс. человек. При этом, запрещать пользование машинами никто не собирается.
Кроме того, в Москве начали проводить, эксперт в рамках которого электросамокаты подключат к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит автоматически корректировать скорость, в зависимости от местонахождения устройства.
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В принятом ГОСТе прописано, что максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 км/ч. Это требование соблюдается на арендуемых СИМ, а вот личные устройства граждан обязательной сертификации пока не подлежат. А согласно статистике, именно частные СИМ пользуются большей популярностью, их продажи выросли на 43%.
Однако председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что полный запрет электросамокатов не рассматривается, следует просто усилить контроль за их использованием.
Вероятнее всего, полного запрета на использование СИМ ожидать не стоит, поскольку в 2022 году в авариях с участием электрических средств передвижения погибли 19 человек, а в ДТП с автомобилями – 14 тыс. человек. При этом, запрещать пользование машинами никто не собирается.
Кроме того, в Москве начали проводить, эксперт в рамках которого электросамокаты подключат к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит автоматически корректировать скорость, в зависимости от местонахождения устройства.
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Анастасия Чинкова