Нажива на авторских правах: Как массовые истцы получают миллионы на фотографиях?

Фото: iStock/utah778
Отметим, в суд якобы за помощью обращаются некоторые организации и предприниматели. Они сообщают, что защищают авторские права независимых фотографов. Еще некоторое время назад юристы представляли интересы собственных клиентов, которые жаловались на незаконное использование произведений. Теперь же они просто выкупают у фотографа авторские права на снимки, которые на протяжении долгого времени находились в открытом доступе. Сотрудники организаций-истцов находят всех, кто использовал эти снимки, и подают в суд.
Редакция доказала, что использовала изображения, взятые из оплаченного фотобанка. На данном примере видно, что система истца может неверно формировать исковые требования. При этом нагрузка на суды только растет. Их заваливают созданными автоматически исками, которые зачастую не имеют под собой никаких оснований, делая расчет на то, что ответчик не пойдет в суд и удовлетворит требования истца на этапе претензии.
ИП Лаврентьев А. В выступал в качестве истца со стороны фотографа Борисова Виктора Викторовича (автор фото), с которым у него заключен договор о передаче прав на фотографии.
По данным, имеющимся в открытых источника, Лаврентьев – учредитель ООО «Антипиратские технологии»: организация обещает защиту авторских прав под ключ и утверждает, что на ее долю приходится 21% всех судебных споров по защите интеллектуальной собственности в России. Также на сайте приведена статистика: из 1662 дел проиграно всего 11.
По словам управляющего партнера Коллегии медиа-юристов Федора Кравченко, подобная проблема уже стала массовой. По его словам, при помощи современных технологий, число исков может увеличиваться.
«Вне всяких сомнений, эта проблема носит массовый характер, количество исков от года к году увеличивается. К нам обращаются множество владельцев сайтов, к которым предъявлены подобные иски. Я думаю, что ситуация не будет становиться спокойнее, проблема будет только нарастать, потому что появляются новые истцы, отрабатывается эта механика, техника предъявления исков. Например, настроив искусственный интеллект, можно предъявить не 2,5 тысячи исков, а два миллиона», — подчеркнул Кравченко.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил «Радио 1», что, когда возникают какие-то проблемы и неполадки, многие СМИ и издательства, в том числе, которые издают книги и журналы, действительно предпочитают заплатить. Это связано с тем, что судебные разбирательства – это время, адвокаты и деньги, кроме того, может быть нанесен репутационный урон. Именно поэтому изданиям проще выплатить денежные средства.
«Здесь надо смотреть, как они приобретают авторское право. Если они его купили, надо понимать, у кого, и кто был владельцем этой фотографии в момент ее публикации на сайте. Авторское право начинает числиться с того момента, когда они получили соответствующее подтверждение, это тонкий момент в их деятельности. Да, Лаврентьев на такой схеме зарабатывает. Даже не будем стесняться этого слова. Это его способ выживания. Доказать его неправоту можно в том случае, если авторское право было получено после публикации фото», — уточнил Соловьев.
Покупка авторства «задним числом»
Корреспондент «Радио 1» пообщался с медиаменеджерами и выяснил, что бывают случаи, когда подобные истцы заключают договоры с фотографами «задним числом». Таким образом, предъявить претензии к фотографии можно даже в том случае, если на момент публикации материала фото не принадлежало истцу.
«Если будет доказано, что бумага, на которой эта сделка отображена, или чернила, которыми эта следка подписана, по возрасту не соответствует дате заключения, это возможно. Но речь должна идти об очень сильных сдвижках по времени. В противном случае, экспертиза даст только приблизительные заключения, но это вряд ли что-то даст, потому что две стороны этой сделки подтверждают, что эта сделка была», — объяснил Кравченко.Сколько получают «авторы» фото?
«Прибыльность от этой деятельности достаточно высокая, поэтому мне кажется, эта проблема решается только одним способом. Владельцы сайтов должны соблюдать Гражданский кодекс(ГК) так, чтобы предъявление исков стало бы приводить к отказу удовлетворений. Потому что суды будут устанавливать, что ответчики не нарушали исключительное право, соблюдали требования ГК к защите прав на фотографические произведения, тогда эта проблема сойдет на нет», — уверен Кравченко.По его словам, до тех пор, пока есть нарушения, штрафы будут приходить в большем количестве.
«Думаю, есть приблизительно дюжина таких серийных, массовых истцов. Но есть и тысячи истцов, которые предъявляют один иск в год или два. Мы не знаем, сколько денег, в итоге, достается авторам, но полученные средства позволяют покрывать расходы на «бумагу, перья и марки» и получать неплохую прибыль», — подытожил Кравченко.
Читайте также:
Водителей не будут штрафовать, если перед камерой не было предупреждающих знаков;
Илон Маск создал новую компанию xAI по разработке ИИ;
«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.