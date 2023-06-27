Назван автомобиль, который чаще других не подлежит восстановлению после ДТП

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Компания «Согласие» выяснила, что Volkswagen Polo чаще других не подлежит восстановлению после аварий
РИА Новости пишет, что Volkswagen Polo с начала 2023 года чаще других не подлежал восстановлению после ДТП в России. Об этом рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.
Речь идет о машинах, чей ремонт нецелесообразен после аварии.
На втором месте оказался Mercedes-Benz GLE, затем следует Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Skoda Rapid.
Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему Lada не завелась у Грефа. Автомобиль Lada Aura не смог завестись у главы Сбербанка Германа Грефа. Это связано с тем, что после первого тестового заезда автомобиль решили оставить с включенной передачей. В итоге, сработала защита.
Речь идет о машинах, чей ремонт нецелесообразен после аварии.
Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему Lada не завелась у Грефа. Автомобиль Lada Aura не смог завестись у главы Сбербанка Германа Грефа. Это связано с тем, что после первого тестового заезда автомобиль решили оставить с включенной передачей. В итоге, сработала защита.
Мария Фирсова