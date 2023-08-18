Назван эффективный метод получить выходной 1 сентября.

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov
«Даже если отпуск был запланирован на другой период, многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября», — добавил в беседе с RT Южалин.
Он напомнил, что родителям ребёнка-инвалида положены четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые можно использовать в любое время.
Читайте также:
В совете при Роспотребнадзоре рассказали, как собрать ребёнка в школу
Травматолог Григорьев объяснил, как выбрать безопасный рюкзак для школьника
Миноборнауки: Студенты-участники СВО с 1 сентября смогут перейти на бюджет