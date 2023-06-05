Назван основной метод быстро справиться с выгоранием на работе

Фото: фотобанк Московской области
«Недельный отпуск позволит отдохнуть от рабочих будней. Но если проблема глубже — никакой отдых не поможет. Вернувшись, вы можете почувствовать себя ещё хуже. По сути, недельный отпуск — это «градусник» вашего эмоционального состояния, после которого вы или вернетесь к коллегам с новыми силами, или задумаетесь о возможных проблемах на работе», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Ковардакова.
Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что проблема стресса при работе в дистанционном режиме заключается в том, что сотрудник не может переключится с работы на отдых, из-за чего в дальнейшем у человека может произойти выгорание.