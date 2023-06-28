Назван первый регион России, где ввели штрафы за плевки

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Им стала Ярославская область
В Ярославской области впервые в стране ввели штрафы за плевки в общественном месте. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Согласно новым поправкам, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей, за повторное нарушение он составит 3 тыс. рублей.
А банк «Тинькофф» получил штраф в размере 70 тыс. рублей за утечку персональных данных пользователей. При этом, за обработку персональных данных в случаях, которые не предусмотрены законодательством РФ, банку грозил штраф в размере от 60 до 100 тыс. рублей.
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«Мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность – это Сингапур и Казахстан», – приводит РИА Новости слова Евраева.
А банк «Тинькофф» получил штраф в размере 70 тыс. рублей за утечку персональных данных пользователей. При этом, за обработку персональных данных в случаях, которые не предусмотрены законодательством РФ, банку грозил штраф в размере от 60 до 100 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева