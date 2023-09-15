Назван регион России, жители которого чаще всего покупают бриллианты

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В топ-5 «бриллиантовых» городов России вошли также Саратов, Ростов-на-Дону, Москва и Ярославль.
До этого компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества.
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