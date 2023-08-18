Назван самый лучший корм для уличных птиц

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«Зимой пернатые любят неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника, когда им нужна энергия. Мелких лесных птиц, которые не справятся с подсолнечной лузгой, можно кормить очищенными семенами. Голубям и уткам подойдет зерно пшеницы, ячменя или овса — там много углеводов и белков», — пояснила в беседе с NEWS.ru Андреанова.
Она добавила, что в зоомагазинах также можно найти подходящие для птиц комбикормов, но они дороже по цене.
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