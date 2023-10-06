Назван способ получения пособия от работодателя при выходе на пенсию

Фото: istock / Denis Vostrikov
Работающие граждане в России, которые выходят на пенсию по старости, имеют право подать заявление на увольнение в любое время. Однако важно следовать правильной процедуре, отметил юрист Вадим Виноградовав интервью агентству «Прайм».
В соответствии со статьей 80 Трудового Кодекса, работники, достигшие пенсионного возраста, могут подавать заявление о своем увольнении без необходимости отработки двух недель, пояснил специалист.
Юрист подчеркнул, что в этом случае работодатель не имеет права требовать предъявления пенсионного удостоверения. Он также отметил, что некоторые предприятия могут предложить своим сотрудникам пенсионного возраста перейти на срочный трудовой договор, но никто не имеет права вынуждать их заключать такой документ.
В случае несогласия с продолжением трудовых отношений, работодатель может использовать другой способ — увольнение по причине сокращения штата. В этом случае сотруднику полагается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, пояснил юрист.
Читайте также:
Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату
Депутат ГД Чаплин рассказал дачникам, как сэкономить на электроэнергии
Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России
Юрист подчеркнул, что в этом случае работодатель не имеет права требовать предъявления пенсионного удостоверения. Он также отметил, что некоторые предприятия могут предложить своим сотрудникам пенсионного возраста перейти на срочный трудовой договор, но никто не имеет права вынуждать их заключать такой документ.
Читайте также:
Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату
Депутат ГД Чаплин рассказал дачникам, как сэкономить на электроэнергии
Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России
Артем Кузьмин