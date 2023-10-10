Назван срок запуска в РФ льготной ипотеки под 5%

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Минпромторг сообщил, что ипотека под 5% для сотрудников ОПК будет запущена до конца нынешнего года.
ТАСС пишет, что новую льготную ипотеку со ставкой 5% для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, возможно, запустят в России до конца 2023 года. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак.
Пока точных сроков запуска данной госпрограммы жилищных кредитов не называют.
Ранее в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.
Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.
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«Сейчас ведется подготовка соответствующего акта, до конца года, я думаю, он будет принят», —сказал замминистра.
Ранее в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.
Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.
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Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей
Мария Фирсова