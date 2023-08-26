Названа лучшая российская комедия

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Фильм Дмитрия Дьяченко «О чём говорят мужчины» признан лучшей российской комедией, по версии канала «Комедия».
ТАСС пишет, что первое место заняла картина Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины», которая основана на спектакле «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» коллектива «Квартет И».
На втором месте оказалась экранизация спектакля «Квартета И» — «День выборов» 2007 года. На третьем месте расположилась комедия «Я худею» с Александрой Бортич и Романом Курцыным в главных ролях.
Также в список лучших российских комедий попали «День радио», «Все и сразу», «Последний богатырь», «Ширли-мырли», «Холоп», «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!».
Ранее сообщалось, что жители России стали уделять большее внимание отечественному кинематографу. В 2023 году каждый третий россиянин посмотрел не менее пяти кинокартин, снятых российскими режиссерами.
Это стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом Mail.ru, результаты которого обнародовала «Газета.Ру». Всего в исследовании приняли участие более 6,4 тысячи человек. Среди опрошенных 23% сообщили, что за текущий год посмотрели более десяти отечественных кинокартин. Около половины зрителей считают, что российское кино стало интереснее и качественнее.
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На втором месте оказалась экранизация спектакля «Квартета И» — «День выборов» 2007 года. На третьем месте расположилась комедия «Я худею» с Александрой Бортич и Романом Курцыным в главных ролях.
Ранее сообщалось, что жители России стали уделять большее внимание отечественному кинематографу. В 2023 году каждый третий россиянин посмотрел не менее пяти кинокартин, снятых российскими режиссерами.
Это стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом Mail.ru, результаты которого обнародовала «Газета.Ру». Всего в исследовании приняли участие более 6,4 тысячи человек. Среди опрошенных 23% сообщили, что за текущий год посмотрели более десяти отечественных кинокартин. Около половины зрителей считают, что российское кино стало интереснее и качественнее.
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Мария Фирсова