Названа настоящая причина госпитализации Сокурова

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«Скорее всего, в данном случае имеется какая-то сосудистая катастрофа, раз его в реанимацию сразу доставили. Вероятнее всего, если он жаловался на боли в сердце — это инфаркт. Скорее всего, так. Или состояние, близкое к этому — коронарный синдром», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.
Ранее сообщалось, что Александра Сокурова перевели в реанимацию после плановой операции на сердце. Уточнялось, что Сокуров попал в реанимацию в среду, 14 июня. Жизни режиссёра ничего не угрожает. Кроме того, сегодня, 14 июня, у Александра Сокурова день рождения, ему исполнилось 72 года.