Названа неожиданная причина замерзания собак на прогулке

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Ветеринарный врач-терапевт Маргарита Широкожухова заявила, что собака может мёрзнуть на морозе во время прогулки из-за неправильного или несбалансированного питания.
«В холодную погоду сократите время прогулок с домашними питомцами. Если есть возможность, сделайте перерыв и зайдите с питомцем в магазин. В длинной шерсти у собаки может накапливаться снег и влага, поэтому надо её отряхивать. Не позволяйте собаке есть снег. Владельцам сторожевых псов рекомендуется позаботиться о комфорте животных: утеплить будку, сделать вольер отапливаемым, обеспечить калорийный рацион и теплую воду», — порекомендовала в беседе с Газета.ру Широкожухова.
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