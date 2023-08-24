Названа дата открытия высокоскоростной магистрали Петербург - Москва

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Замглавы ведомства рассказал, что на строительство объекта будет потрачено около 1,7 трлн рублей. Однако, отметил, что окончательная стоимость может измениться. Ввиду увеличения процентной ставки ЦБ РФ до 12%, данные о стоимости магистрали будут корректироваться. Актуальная информация будет озвучена позже.
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