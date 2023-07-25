Названа новая мошенническая схема с просмотром интернет-магазинов

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Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах, сообщила пресс-служба ВТБ.
Злоумышленники присылают сообщения в мессенджерах с иностранных номеров и просят просмотреть в интернет-магазине товары, обещая вознаграждение в размере 30 тысяч рублей ежедневно.
Мошенники гарантируют выплатить 360 тысяч в месяц , однако, перед тем, как приступить к работе, россиян просят перевести определенную сумму, которая, якобы, будет увеличиваться в зависимости от количества просмотров. Обещанных денег обманутые «работники» не получают и теряют вложенные средства.
Пресс-служба банка призывает быть бдительными и о подозрительных звонках сообщать экспертам ВТБ через чат-бот.
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Мошенники гарантируют выплатить 360 тысяч в месяц , однако, перед тем, как приступить к работе, россиян просят перевести определенную сумму, которая, якобы, будет увеличиваться в зависимости от количества просмотров. Обещанных денег обманутые «работники» не получают и теряют вложенные средства.
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Анастасия Крестьянова