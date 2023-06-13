Названа основная причина, почему сокращение отключения горячей воды в домах невозможно

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Разъяснения дала депутат Госдумы Разворотнева
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева пояснила, что сократить отключение горячей воды до 3 дней в российских домах невозможно, поскольку в постройках абсолютно разная технологическая оснащённость инженерных сетей.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил законодательно ограничить до трех дней срок отключения горячей воды в летние месяцы года. По словам парламентария, в Москве, как и в других городах, горячее водоснабжение летом отключают на срок в 8-10 дней, хотя на дворе уже 2023 год, и вполне можно обойтись тремя днями.
«Страна у нас разная – есть новые дома с качественными инженерными коммуникациями, которые не требуют ежегодного ремонта. В столице более-менее удовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры. Но говорить о том, что по всей стране за три дня можно будет отремонтировать котельные, магистрали, инженерные коммуникации в домах – это утопия», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Разворотнева.
Мелисса Тимофеева