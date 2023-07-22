Названа предварительная причина смерти 40-летнего главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова

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Возможной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова стала остановка сердца.
Предварительной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова называют остановку сердца. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале компании.
Ранее сообщалось о смерти 40-летнего глава «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова в Telegram-канале компании.
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Ранее сообщалось о смерти 40-летнего глава «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова в Telegram-канале компании.
«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.
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Мария Фирсова