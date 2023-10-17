Названа причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа

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Заслуженный артист РФ Александр Готгельф мог скончаться по причине острой сердечной недостаточности.
Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея. Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности, пишет РЕН ТВ. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.
Напомним, о смерти Готгельфа 16 октября рассказали в пресс-службе Российского национального оркестра.
Александр Готгельф родился 19 октября 1948 года. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Готгельф служил в Российском национальном оркестре с самого его основания в 1990 году.
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