Названа причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа

17 октября профессиональный праздник отметят участковые терапевты. Эти специалисты способны диагностировать и лечить широкий круг недугов, они чаще других посещают пациентов по месту проживания и ежедневно заботятся о здоровье населения. Редакция «Радио 1» расскажет, как поздравляют специалистов и что подарить в этот день участковым терапевтам.