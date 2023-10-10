Названа самая частая причина увольнения россиян

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Опрос Русской школы управления (РШУ) показал, что сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса чаще всего увольняются из-за отсутствия профессионального роста (42%).
Кроме этого, причинами увольнений опрошенные называли низкую зарплату (39%), эмоциональное или профессиональное выгорание (37%), отсутствие карьерного роста (29%), плохие отношения с руководителем (29%), желание сменить сферу деятельности (23%).
Как передаёт RT, большинство респондентов намеревались сменить работу в течение года.
Вместе с тем, отмечается, что часто руководители компаний предпринимают попытки отговорить сотрудников от увольнения.
В исследовании приняли участие более тысячи человек.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что из киноперсонажей россияне предпочли бы работать с Шерлоком Холмсом, Джеком Воробьём, Железным человеком и Терминатором.
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Как передаёт RT, большинство респондентов намеревались сменить работу в течение года.
В исследовании приняли участие более тысячи человек.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что из киноперсонажей россияне предпочли бы работать с Шерлоком Холмсом, Джеком Воробьём, Железным человеком и Терминатором.
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Мелисса Тимофеева