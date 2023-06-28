Названа сумма недельного заработка 11-летней дочери Джигана

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В неделю 11-летняя дочь рэпера Джигана зарабатывает 15–18 тысяч рублей
Раскрыта сумма недельного заработка 11-летней дочери Джигана Ариелы. Об этом сообщает «KP.RU».
Как стало известно, недельный заработок девочки на продаже бьюти-боксов составляет 15–18 тысяч рублей.
Сообщается, что старшая дочь Джигана также ведет YouTube-канал, на котором выкладывает ролики на тему красоты. В одном из них Ариела показала свою люксовую косметику.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что россиянам объяснили необходимость давать карманные деньги детям.
Как стало известно, недельный заработок девочки на продаже бьюти-боксов составляет 15–18 тысяч рублей.
«Я собираю в наборы всякие милые штучки и продаю. Покупают их друзья и знакомые», — сообщает дочь рэпера.
Сообщается, что старшая дочь Джигана также ведет YouTube-канал, на котором выкладывает ролики на тему красоты. В одном из них Ариела показала свою люксовую косметику.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что россиянам объяснили необходимость давать карманные деньги детям.
Екатерина Коршунова